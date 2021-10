Pas moins de 660.000 stagiaires et apprentis, tous modes de formation confondus, dont 200.000 nouveaux stagiaires, rejoindront ce mercredi les établissements de la formation professionnelle, à l'occasion de la rentrée 2021-2022, session d'octobre.

La cérémonie d'ouverture sera présidée à partir de la wilaya de Timimoun, par le ministre de la Formation et de l'Enseignement professionnels, Yacine Merrabi.

Le ministère a pris plusieurs mesures en vue d'assurer toutes les conditions pédagogiques, humaines et matérielles, à l'effet de garantir une rentrée répondant à la demande nationale sur la formation, à la faveur notamment d'un encadrement pédagogique composé de 19.203 enseignants formateurs et 321.729 nouvelles places pédagogiques, dans les différents modes et dispositifs de formation.

Sur le nombre total des nouvelles places pédagogiques offertes pour cette rentrée, le secteur a programmé 81.042 nouvelles places pour les formations en présentiel, 112.102 pour l'apprentissage et 3.514 places pédagogiques pour la formation à distance.

Le secteur a également prévu 18 .766 nouvelles places pédagogiques en cours du soir, 5772 places destinées à la formation en milieu rural, 10.404 autres en formation par passerelles, 21.874 places pour la formation des femmes au foyer et 490 autres dans le cadre du dispositif d'alphabétisation-qualification, outre 25.616 places pédagogiques offertes au niveau des établissements privés agréés.

S'agissant des formations destinées à la catégorie des handicapés, le secteur offre 638 places pédagogiques dans les centres de la formation professionnelle des handicapés physiques.

Le ministère œuvre à assurer un environnement de formation adapté aux besoins de cette catégorie, notamment par l'ouverture de spécialités qui s'adaptent aux différents types de handicaps physiques.

Il s'agit d'une démarche à même de contribuer à la concrétisation de l'objectif tendant à intégrer cette catégorie dans la vie professionnelle et sociale, en permettant aux personnes aux besoins spécifiques d'avoir une qualification professionnelle.

Sur un total de 321.729 nouvelles places pédagogiques, 227.534 places seront en formation diplômante et 94.195 places en formation qualifiante.

En prévision de cette rentrée, le secteur a programmé 407 spécialités dans les modes de formation présentielle et de formation par apprentissage, dont 125 spécialités pour les formations qualifiantes à courte durée, 114 spécialités pour les candidats ayant le niveau de 3e année secondaire.

Ces spécialités couvrent 23 branches professionnelles figurant dans la nomenclature des branches professionnelles et des spécialités de formation professionnelle.