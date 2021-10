Pas moins de 150 projets de recherche dans divers domaines, dont notamment la sécurité et la transition énergétique, seront lancés courant 2021 dans l’attente du lancement d’autres projets durant les années à venir, a annoncé mardi de Boumerdes le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique Abdelbaki Benziane

"Cette opération fait suite au parachèvement de la phase organisationnelle et la promulgation du décret relatif à l’exercice des activités de recherche scientifique et des modalités d'octroi des récompenses et primes élargies au profit des compétences du secteur économique public et privé", a indiqué le ministre présent à un atelier de travail sur le partenariat dans la recherche et le développement entre le groupe Sonatrach et les universités, en présence du ministre de l'Energie et des Mines, Mohamed Arkab, des recteurs des universités du Centre, de directeurs de laboratoires de recherche et des cadres de cette entreprise.

M. Benziane a assuré la mise à disposition de tous les moyens et ressources scientifiques et technologiques de son département minist ériel au service du secteur de l’Energie et des Mines, parmi lesquels notamment la formation en hydrocarbures, 75 brevets d’invention enregistrés, 61 laboratoires de recherche, cinq (5) laboratoires de recherche d’excellence, 1050 chercheurs, 12 plateformes technologiques, 18 plateformes techniques pour les analyses physico-chimiques et six (6) centres de recherche.

Pour le ministre, cet atelier de travail "est une opportunité offerte pour rapprocher l’université de son environnement économique et social et de passer ainsi à une nouvelle phase de travail visant l’organisation de la relation entre l’université et l’entreprise à travers des partenariats bénéfiques pour le lancement de pôles technologiques de nature à réunir les acteurs dans un seul espace", a-t-il expliqué.

Après avoir réitéré la "détermination" de son département ministériel à "relever son rendement et de prospecter, en compagnie du secteur de l’énergie, pour consacrer une transition énergétique, dont le moteur principal sera la recherche scientifique", M. Benziane a signalé la signature, au titre d’une vision stratégique du secteur, d’une convention avec le groupe Sonatrach portant création de groupes de recherche mixtes et activation du système de préparation du doctorat au sein de l’entreprise.

La même convention stipule, é galement, l’élaboration d’un statut particulier pour le chercheur au sein de l’entreprise et la prise en charge des préoccupations du secteur de l’énergie et des mines selon des critères scientifiques qui lui permettront de relever son rendement et de prospecter pour une transition énergétique.

Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a estimé, par ailleurs, que la "consécration d’une transition énergétique sans risques vers les énergies renouvelables est tributaire de la fédération des efforts des cadres et de tous les acteurs du secteur de l’énergie avec ceux des chercheurs, qui doivent œuvrer conjointement pour le développement de ce secteur vital et le soutien de l’innovation en son sein", a-t-il observé.

Il a signalé, au titre de la mise en œuvre du plan du Gouvernement (2021/2024), en la matière, la réalisation, en cours, de recherches proposant des solutions réelles aux préoccupations des concernés dans le secteur de l’énergie, à travers l’ancrage d’une coopération fructueuse entre les laboratoires de recherche industrielle.