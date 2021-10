La wilaya d’Ouargla se dotera prochainement d’un Institut national d’hôtellerie et de tourisme d’une capacité de 300 places, dans le cadre des efforts visant à satisfaire les besoins du marché de l'emploi en main d’œuvre qualifiée dans le tourisme et le secteur parapétrolier, ont indiqué mercredi des responsables locaux du secteur de la formation et de l’enseignement professionnels.

La structure devant accueillir ce futur établissement est en cours de réalisation dans la localité de Bamendil (périphérie d’Ouargla), a précisé à l’APS le chef de service du suivi de la formation à la Direction de la formation et de l’enseignement professionnels (DFEP) de la wilaya d’Ouargla, Tifour Cheriet, en marge du lancement de la nouvelle rentrée de la formation professionnelle.

Des spécialités et filières relatives aux métiers de l’hôtellerie et du tourisme sont déjà ouvertes au niveau de certains établissements du secteur à Ouargla, au titre de la session de formation professionnelle (octobre 2021), en attendant la réception de la nouvelle structure, dont les travaux de réalisation ont enregistré un avancement physiq ue estimé à 80 %, a indiqué M. Tifour.

L’Institut devant constituer un pôle de formation dans les domaines du tourisme et de l’hôtellerie dans la wilaya, s’ajoutera à d’autres installations spécialisées dans différents domaines de la formation et de l’enseignement professionnels, dont la maintenance industrielle, l’agriculture et l’industrie pétrolière, a-t-il encore fait savoir.

La nouvelle session de la formation professionnelle a été marquée également à Ouargla par l’ouverture de trois (3) nouvelles spécialités. Il s’agit de spécialités de formation résidentielle et par apprentissage liées à divers métiers, à savoir les énergies renouvelables dans le bâtiment, l'installation et la maintenance des systèmes d'alarme et de télésurveillance, la gestion et l’économie de l’eau, le guide touristique et la gestion hôtelière, selon les données de la DFEP. Pas moins de 8.065 offres de formation ont été retenues au titre de la nouvelle session de formation à Ouargla, alors que le nombre d’apprentis et de stagiaires nouvellement inscrits a atteint les 4.653 personnes, a-t-on expliqué.

Ces offres se répartissent sur divers modes de formation professionnelle, notamment la formation qualifiante, la formation résidentielle, la formation par apprentissage, la formation à distance, la formation passerel le, et les cours du soir.