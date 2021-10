Le ministre de la Santé, Abderrahmane Benbouzid, a invité les acteurs du secteur à soumettre leurs revendications et propositions lors des prochaines assises de la Santé, a indiqué mercredi un communiqué du ministère.

Recevant, mardi, une délégation du Syndicat algérien des paramédicaux (SAP), conduite par son président, Lounès Ghachi, le ministre a appelé les membres du syndicat à participer aux ateliers prévus dans le cadre des prochaines assises nationales du secteur pour soumettre leurs revendications et propositions en faveur de la consolidation des bases du système national de santé à travers des solutions concrètes applicables sur le terrain, précisant qu'un rapport détaillé des recommandations de ces assises sera présenté au président de la République, Abdelmadjid Tebboune.

Cette rencontre, a-t-il dit, entre dans le cadre de la mise en œuvre des instructions du Président Tebboune concernant le renforcement du dialogue et de la concertation avec les partenaires sociaux dans un esprit de responsabilité et d'abnégation au service du pays et des citoyens.

A cette occasion, le ministre à réaffirmé l'engagement du gouvernement en faveur du secteur de la Santé sur tous les plans, se disant prêt à écouter les préoccupations et les propositions du syndicat pour améliorer la situation socio-professionnelle des paramédicaux en particulier et la situation du secteur en général.

Ces rencontres viennent concrétiser la forte volonté politique instaurée par le président de la République et réaffirmée par le Premier ministre.

Les membres du SAP ont fait part, de leur côté, de plusieurs préoccupations liées essentiellement à leur conditions socioprofessionnelles, la révision des salaires, le pouvoir d'achat.

Les deux partis ont abordé, particulièrement, la nécessaire conjugaison des efforts au profit du système de santé qui évolue dans un environnement marqué par plusieurs changements et évolutions, d'où le besoin d'une réforme globale prenant en ligne de compte les aspects socio-économiques et démographiques, et la nécessaire promotion d'un service de santé publique, crédible et efficace.

Les membres du syndicat ont également exprimé leur remerciements et leur entière satisfaction quant aux démarches entreprises par l'administration centrale au profit des différents corps médicaux et aux professionnels de la santé en général.