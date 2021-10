Une convention de partenariat a été signée mercredi à Alger entre l'Université des sciences et de la technologie Houari Boumediene (USTHB) et la Compagnie industrielle des transports algériens (Cital) pour rapprocher les liens entre l'université et l'industrie.

Paraphée par le Recteur de l'université, Djamal Eddine Akretche et la PDG de Cital, Wahida Chaab, cette convention vise à rapprocher le monde académique du monde économique et de revaloriser la recherche scientifique.

Mme Chaab a indiqué, lors de la signature de cette convention, que l'objectif est de "passer d'une recherche théorique à une recherche appliquée, ce qui va servir à l'économie nationale".

Elle a affirmé que l'objectif était de faire rapprocher l'université du monde industriel pour permettre aux étudiants chercheurs d'accéder aux installations et équipements de Cital afin de connaître toutes les problématiques techniques en vue d'élaborer leurs thèses de recherche et de fin d'étude.

"Nous avons dressé toutes les problématiques techniques existant au niveau de Cital qui ont besoin d'une prise en charge des équipes de rech erches universitaires pour minimiser la facture d'importation et de l'appel aux experts et bureaux d'études étrangers", a-t-elle expliqué.

Mme Chaab a précisé, par ailleurs, que la compagnie tente de faire des améliorations sur les anciens systèmes pour qu'ils soient adaptés aux nouvelles technologies, et ce, avec la collaboration des universitaires chercheurs.

Elle a rappelé que d'autres conventions de partenariat avec des universités des autres wilayas ont été signées pour encourager les étudiants à travailler sur des problématiques techniques de Cital.

Dans ce sens, elle a cité la convention signée récemment, à l'occasion de la rentrée universitaire, avec l'université Ahmed Ben Bella Es-Senia (Oran) pour des projets d'études et des projets nationaux de recherche.

Pour sa part, le Recteur de l'Université, Djamal Eddine Akretche a affirmé que cette convention traduit l'ouverture de l'université au monde socioéconomique, ajoutant que le caractère de l'université, à savoir la recherche en premier lieu, impose la collaboration avec des entreprises industrielles. "Cital a des besoins que nous développons au niveau de l'USTHB, notamment l'intelligence artificielle et la digitalisation.

Nous espérons avoir une bonne collaboration pour l'aspect pédagogique (élaboration des projets de recherche commun) et la création des équipes mixtes de recherche" a-t-il dit.