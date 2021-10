L'Institut national de formation supérieure paramédicale de Batna a reçu la première promotion d’enseignants paramédicaux afin de bénéficier d’une formation, a-t-on appris mardi auprès de son administration. Selon la directrice de l'Institut national de formation supérieure paramédicale de Batna, Radia Hamzaoui, cette promotion comprend 17 stagiaires de la wilaya de Batna qui ont rejoint en ce début de semaine cet établissement choisi au cours de l’année actuelle parmi dix instituts nationaux pour lancer une formation paramédicale au profit des enseignants.

La durée de formation de ces stagiaires est estimée, a indiqué la même source, à deux (2) ans dans des spécialités en lien avec la santé publique comme "agent de laboratoire", "manipulateurs en radiologie", "aides-soignants" et "nutritionnistes'' notamment, soulignant que les bénéficiaires de cette formation seront répartis à travers les établissements de santé de la wilaya.

Selon Mme Hamzaoui, une session de formation de 30 infirmiers anesthésistes et réanimateurs de la santé publique a été entamée au début du moi s en cours au profit de la wilaya de Batna pour une durée de deux (2) ans, faisant savoir que des spécialistes du Centre hospitalo-universitaire (CHU) Benflis Touhami, sis au chef-lieu de wilaya, ont été mobilisés pour en assurer l'encadrement.

L'Institut national de formation supérieure paramédicale de Batna prévoit, le 20 octobre prochain, d’accueillir, au titre de la nouvelle année 2021-2022, pas moins de 505 étudiants de Batna et de wilayas limitrophes dont Khenchela et Oum El Bouaghi, dans les spécialités de santé publique à l’instar des pharmaciens, des manipulateurs d’appareils de radiologie, des infirmiers spécialisés ainsi que des sages-femmes, a-t-elle indiqué.

S’agissant du nombre d'étudiants poursuivant leurs études au sein de cette même infrastructure, entre la deuxième et la cinquième année, il s’élève à 900 personnes toutes filières confondues, dont 250 étudiants en fin de cycle de formation, a souligné Mme Hamzaoui.

La dernière promotion sortante au titre de l'année pédagogique précédente comprenait 24 sages-femmes et 98 infirmiers de santé publique, répartis sur les différents établissements de santé de Batna, a-t-on rappelé.