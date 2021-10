La direction de la santé et de la population (DSP) de la wilaya de Tissemsilt s'est lancée, mardi, dans la concrétisation d’un programme de prévention contre le cancer du sein, a-t-on appris auprès de cette direction. Lancé dans le cadre du mois rose de prévention du cancer du sein cette initiative prévoit des opérations périodiques de dépistage précoce au niveau des établissements publics hospitaliers de Tissemsilt, Theniet El Had et Bordj Bounaama, outre les unités de base dont les polycliniques et les salles de soins.

Il comporte également des rencontres de proximité au profit des femmes résidant en centres urbains et ruraux pour les inciter à effectuer un diagnostic précoce du cancer du sein au niveau des établissements sanitaires et en leur donnant des explications sur l’importance de l’auto-dépistage, a-t-on fait savoir, soulignant que cette initiative qui s'étale sur un mois devra associer des femmes guéries du cancer du sein dans l’opération de sensibilisation. Des portes ouvertes et des manifestations sont programmées au niveau des établissements de santé, sur l’importance du dépistage précoce de différents types de cancers qui touchent les hommes et les femmes.

A noter que des staffs médicaux et paramédicaux, des psychologues et des associations féminines et à caractère social sont associés à ce programme.