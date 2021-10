Le ministère de la Transition Energétique et des Energies Renouvelable (MTEER), en collaboration avec l'Agence nationale pour la promotion et la rationalisation de l'utilisation de l'énergie (APRUE), ont annoncé le lancement officiel, lundi prochain, du projet de conversion de 150.000 véhicules au GPLc, au profit de la corporation des chauffeurs de taxi et des particuliers. "Dans le cadre du programme national d'efficacité énergétique, le MTEER en collaboration avec l'APRUE organise, le 18 octobre au siège du ministère de l'Energie, une journée de lancement officiel du projet de conversion de 150.000 véhicules au GPLc au profit de la corporation des chauffeurs de taxi et des particuliers", a précisé un communiqué de l'APRUE.

Cette journée verra la présence du ministre de la Transition Energétique et des Energies Renouvelable avec la participation des différents départements ministérielles (de l'Energie, des Transport, et le ministère délégué auprès du Premier ministre chargé des micro-entreprises), de l'entreprise de distribution des produits pétroliers (NAFTAL) ainsi que la fédération des install ateurs du GPLc, les associations et fédérations de taxis, les associations de protection du consommateur et les installateurs de "Kits GPLc", selon la même source.