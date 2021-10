Les services de sécurité de Ain Defla ont arrêté récemment à Miliana un infirmier qui exploitait son activité au sein du secteur local de la santé pour s’adonner à l’exercice illégal de la médecine,a-t-on appris mardi de la cellule de communication et des relations publiques de la sûreté de wilaya.

Le mis en cause a été arrêté mercredi dernier en possession de cachets de médecins, de produits pharmaceutiques et de documents administratifs sans autorisation préalable, précise la même source.

Ayant eu vent d’un infirmier activant en tant qu’agent anesthésiste et réanimateur au sein de l’un des Etablissements Publics Hospitaliers (EPH) de la wilaya, s’adonnant à la pratique de l’avortement de manière clandestine, les éléments de la police judiciaire relevant de la sûreté de daïra de Miliana ont mis en place un plan minutieux en vue de sa neutralisation.

Après l’avoir identifié, les policiers l’ont surveillé de très près, l’arrêtant mercredi dernier à Miliana au volant de sa voiture, dont la fouille minutieuse leur a permis de mettre la main sur des équipements médicaux, des médi caments de différents genres, des cachets de médecins ainsi que ceux appartenant à l’un des Etablissements Publics de Santé de Proximité (EPSP) de la wilaya, en sus d’ordonnances et des certificats médicaux sur lesquels étaient apposés des cachets de certains EPH de la wilaya, a-t-on détaillé. Des cartes vierges de vaccinations contre le Covid-19, des formulaires vierges de soins inhérents à la sécurité sociale portant le cachet d’un médecin exerçant au niveau de la wilaya ainsi qu’un certificat de laboratoire ont également été trouvés, a-t-on fait savoir. En guise de compléments à l’enquête déclenchée, nombre de médecins et d’infirmiers de différents établissements de santé ont été longuement interrogés, a-t-on signalé.

Un dossier pénal a été mis en place en vertu d’un PV portant sur les griefs d’ "exercice illégale de la médecine", "détention et usage illégal de cachets et documents administratifs", et "détournement de deniers publics", a-t-on indiqué.

Présenté lundi devant les instances judiciaires du tribunal de Miliana, le mis en cause a été placé sous mandat de dépôt dans l’attente de son jugement, a-t-on précisé de même source.