Le nageur Jaouad Syoud a remporté la première médaille d'or de l'Algérie aux Championnats d'Afrique Open, mardi soir à Accra en finale du 100 m papillon. Il s'agit de la deuxième médaille de Syoud dans cette compétition, après le bronze sur 100 m brasse, lundi. De son côté, la nageuse Amel Melih a remporté le bronze du 50 m papillon, portant à trois le nombre de ses médailles à Accra après l'argent du 50 m dos et le bronze sur 100 m nage libre lors de la première journée. Au total, l'Algérie compte six médailles après deux jours de compétition : 1 or, 2 argent et 3 bronze. Cinq nageurs algériens prennent part au rendez-vous d'Accra qui se poursuivra jusqu'au 21 octobre, avec l'objectif de monter sur le podium de leurs spécialités respectives et améliorer leurs chronos en prévision des Mondiaux en décembre. La 14e édition des Championnats d'Afrique Open, prévue initialement à Durban en Afrique du Sud en avril 2020, a été reportée à cause de la pandémie de COVID-19. Quelque 400 athlètes de plus de 30 pays sont présents dans la capitale ghanéenne qui accueille la compétition pour la prem ière fois de son histoire.