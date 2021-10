La Chine a connu en septembre un rebond de ses exportations (+28,1% sur un an), en dépit de coupures de courant généralisées dans le pays qui perturbent l'activité, a annoncé mercredi l'Administration des douanes.

Il s'agit du rythme de progression le plus rapide depuis quatre mois des ventes à l'étranger du géant asiatique.

Cette performance est bien meilleure qu'espéré: les économistes s'attendaient à un ralentissement (+21%) au moment où la Chine connaît ces dernières semaines des coupures de courant.

En août, les exportations chinoises avaient connu une hausse de 25,6% sur un an. Du fait de la pandémie de Covid-19, "l'environnement extérieur est devenu plus compliqué (pour les entreprises chinoises) et les exportations demeurent confrontées à de nombreux facteurs d'instabilité et d'incertitude", en particulier pour les chaînes d'approvisionnement, a relevé devant la presse un porte-parole des Douanes, Li Kuiwen.

La robustesse des exportations est à mettre notamment au compte des produits électroniques, dont la demande reste forte à l'étranger, notamment pour le télétravail, selon M. Li. Mais le rythme des exportations est amené à se tasser ces prochains mois "de plus en plus de pays optant pour la stratégie consistant à vivre avec le Covid", prévient l'analyste de la banque Nomura, Ting Lu. Ce choix devrait mécaniquement entraîner une baisse du travail à domicile et de la demande en produits électroniques.

Entre janvier et septembre, ces produits ont représenté en valeur les deux tiers des exportations chinoises.

La reprise en Occident et l'anticipation des fêtes de Noël ont également galvanisé les exportations chinoises en septembre, selon l'analyste Rajiv Biswas, du cabinet IHS Markit. Pour leur part, les importations de la Chine ont connu le mois dernier un tassement: les achats chinois à l'étranger ont certes progressé en septembre de 17,6% sur un an, selon les Douanes.

Mais ce rythme est bien moindre que celui d'août (+33,1%) et plus modeste que les prévisions d'analystes (+20%).

Quant à l'excédent commercial du géant asiatique, il a atteint en septembre son plus haut niveau depuis le début de l'année à 66,7 milliards de dollars.

L'excédent chinois s'élevait en août à quelque 58,3 milliards de dollars.