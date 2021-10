Le Royaume-Uni a vu son activité repartir avec une croissance de 0,4% en août, particulièrement dans le tourisme, la restauration, l'art et les divertissements, grâce à la levée de toutes les restrictions sanitaires liées à la pandémie.

Le produit intérieur brut (PIB) a notamment été tiré par les services directs aux consommateurs, comme le tourisme, qui avaient particulièrement souffert de la pandémie et de longs mois de fermeture. "L'hôtellerie, les services alimentaires, l'art et les divertissements ont contribué le plus à l'activité des services en août", tandis que le commerce de détail et les services de santé à l'inverse ont vu la leur ralentir", détaille mercredi l'Office national des statistiques dans son rapport mensuel.

Le PIB reste cependant inférieur de 0,8% comparé à son niveau d'avant la pandémie, ajoute l'ONS britannique.

Les données de juillet sont révisées avec maintenant une contraction de 0,1% contre une hausse de 0,1% initialement publiée. Cette révision est due à une fabrication moins importante que prévu de véhicules, mais aussi de pétrole et gaz à cause de période de m aintenance dans les infrastructures, et au calcul de l'activité dans le secteur de la santé.

Le secteur de la construction a enregistré une contraction et sa production reste 1,5% sous son niveau d'avant la pandémie. Le secteur manufacturier, qui pâtit aussi actuellement d'un manque de main d'oeuvre, de semi-conducteurs et d'équipements à cause d'une crise logistique mondiale et des conséquences du Brexit, est celui dont le retard par rapport à la pandémie reste le plus important, d'après les données publiées par l'ONS.

"Notre reprise économique continue avec un record d'employés salariés et la prévision de croissance pour le Royaume-Uni la plus rapide cette année pour le G7", s'est félicité le Chancelier de l'Echiquier Rishi Sunak dans une déclaration.