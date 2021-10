Les cours du pétrole s'éloignaient mercredi de leurs derniers plus hauts touchés

deux jours plus tôt, lestés par le risque que les prix élevés font peser sur la reprise

économique mondiale et la demande à moyen terme. Le prix du baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en décembre abandonnait 0,54% par rapport à la clôture de la veille, à 82,97 dollars à Londres.

A New York, le baril de West Texas Intermediate (WTI) pour le mois de novembre baissait de 0,48% à 80,25 dollars.

Le WTI a culminé lundi à 82,18 dollars et le Brent à 84,60 dollars, une première pour les deux contrats de référence de part et d'autre de l'Atlantique depuis respectivement octobre 2014 et octobre 2018.

Les prix du brut "se détendent", constate Ricardo Evangelista, analyste, car "les coûts énergétiques actuels, élevés, peuvent finir par avoir un effet pervers sur le prix du baril en accélérant l'inflation et en ralentissant le rythme de la reprise".

Le marché de référence du gaz européen, le TTF (Title Transfer Facility) néerlandais, gagnait de son côté 6,77% à 91,50 euros le mégawattheure (MWh).

Il a atteint près du double de ce prix mercredi dernier, avec un record historique à 162,12 euros.

Les experts de la banque suisse UBS estiment "que les prix européens et ceux du Gaz naturel liquéfié (GNL) resteront très élevés et volatils cet hiver", l'aiguillon principal étant "les conditions météorologiques" dans l'hémisphère nord.

Le prix au comptant est également à la merci des autorités russes qui ont soufflé ces derniers jours le chaud et le froid sur le marché du gaz européen.

"S'il y a des demandes (supplémentaires de gaz, ndlr), cela pourra uniquement passer par de nouvelles conditions contractuelles", a prévenu mercredi le ministre de l'Energie russe Nikolaï Choulguinov.