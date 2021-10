Le ministre du Commerce et de la Promotion des exportations, Kamel Rezig a affirmé, mardi, que le cadre juridique sera revu pour promouvoir et développer les exportations hors hydrocarbures dans le secteur des services à même de réduire la dépendance à la rente pétrolière.

S'exprimant lors de la manifestation Portes ouvertes sur l'exportation des services organisées par l'Agence nationale de promotion du commerce extérieur (ALGEX), M. Rezig a précisé que les services de son département ministériel vont revoir le cadre juridique et organisationnel sur la base des recommandations issues de ces Portes ouvertes. "La conjugaison des efforts de tous, responsables, administration et opérateurs économiques, permettra de valoriser les potentialités et les capacités existantes en matière d'exportation des services en Algérie en vue d'obtenir des parts de marchés à l'étranger", a déclaré le ministre. Le ministre a jugé indispensable l'action commune et coordonnée pour développer ce créneau qui compte plusieurs domaines à l'image des technologies de l'information et de la communication, des prestations numériques et bancaires, des assurances, de la production cinématographique et télévisuelle, des travaux publics, du tourisme, du transport, de l'enseignement et de la formation, des activités sportives, des études et du consulting et autres.

Evoquant les multiples formes de soutien qu'accorde l'Etat aux entreprises activant dans ce domaine dont l'objectif est "de libérer notre économie de la dépendance totale de la rente pétrolière", M. Rezig a appelé les opérateurs économiques, publics et privés, à s'orienter vers l'exportation à laquelle les pouvoirs publics accordent une attention particulière, étant une activité lucrative. Pour sa part, le ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de l'Economie de la connaissance et des startups, Yacine El Mahdi Oualid a indiqué que ses services s'emploient à surmonter les obstacles auxquels font face les opérateurs pour qu'ils se tournent vers l'exportation des services notamment en ce qui concerne le recours au e-paiement pour faciliter les opérations d'exportation.

Après avoir souligné la mobilisation de tous les secteurs pour rattraper le retard accusé par l'Algérie dans ce domaine, il a estimé que l'exportation de services représente l'un des créneaux les plus importants pour le développement des exportations nationales.

Les deux ministres ont visité l'exposition des exportateurs des services organisée dans le cadre des portes ouvertes, auxquelles ont participé de nombreuses entreprises privées et publiques, ainsi que des organismes et des associations.

Lors de cette visite, le ministre du Commerce et de la Promotion des exportations a exhorté les opérateurs à se prévaloir des services du bureau de la "Diplomatie économique" situé au niveau du ministère des Affaires étrangères qui a pour vocation d'accompagner les opérateurs nationaux au niveau international. Il a également cité la plateforme numérique dédiée à la production nationale, à travers laquelle plus de 320.000 produits algériens et 11.000 opérateurs économiques ont été répertoriés. La plateforme sera lancée dans les prochains jours dans le but de faire connaître le produit algérien aux niveaux national et international, ajoute M. Rezig. Organisées les 12 et 13 octobre au niveau des 58 wilayas du pays sous le slogan: "Exportation des services, une nouvelle vision vers une économie intégrée", les portes ouvertes sur l'exportation des services verront l'organisation de deux journées d'études englobant des ateliers techniques et des interventions de représentants des secteurs ministériels spécialisés et d'organismes publics ainsi que d'experts dans le domaine des services.