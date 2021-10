Le président directeur général (P-dg) de Sonelgaz, Chaher Boulakhras a participé mardi à Saly (Sénégal) aux travaux de la conférence des groupes énergétiques régionaux africains, a indiqué un communiqué du groupe.

M. Boulakhras a inauguré les travaux de la conférence, en sa qualité de président du comité maghrébin de l'électricité (COMELEC), en compagnie du directeur de cabinet du ministre du Pétrole et des énergies sénégalais, Issa Dione, ajoute la même source.

Dans son intervention aux travaux de cette rencontre, M. Boulakhras a estimé que cette manifestation "est un évènement de grande envergure", précisant que "le secteur de l'énergie aux niveaux, national, régional et continental assiste à des changements profonds, en termes d'approvisionnement, de sources d'énergies, d'émergence d'énergies renouvelables, de protection de l'environnement et autres". Il a ajouté que ces changements profonds "nous incitent à renforcer la coopération et la solidarité entre compagnies membres, en veillant à faciliter le transfert technologique, le savoir-faire et la coopéra tion mutuelle si nécessaire", selon la même source.

A cet effet, le P-dg de Sonelgaz a mis en avant le savoir-faire, l'expérience et l'expertise algérienne dans le secteur de l'énergie, estimant que les récentes découvertes de gaz dans plusieurs pays d'Afrique constituent "une occasion favorable au développement, à la création d'opportunités d'emploi et d'accès des Africains à l'énergie".

Au terme de son intervention, M. Boulakhras a souligné "nous comptons** sur la coopération et le partenariat gagnant-gagnant consistant en la création de richesse localement et le développement des connaissances et du savoir-faire de la ressource humaine des entreprises africaines de l'électricité". La conférence des groupes d'énergie régionaux africains se tient depuis le 25 novembre 2005, en coordination avec l'association des compagnies d'électricité en Afrique, à la faveur de la déclaration de coopération signée à Lousaka (Zambie).