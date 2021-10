Le thème "inventaire muséal, difficultés et perspectives" sera au centre des travaux d’une journée d’étude, qui se tiendra le 17 octobre en cours au musée national public "Ahmed Zabana" d’Oran, a-t-on appris mardi auprès des organisateurs.

Cette rencontre réunira des spécialistes des musées "Le Bardo" d’Alger, Cirta de Constantine et de Sétif, les départements d’archéologie de l’Université des sciences et technologie "Mohamed Boudiaf" d’Oran, la civilisation islamique de l’université d’Oran 1 "Ahmed Benbella", a indiqué la cheffe du département communication de l’établissement muséal "Ahmed Zabana", Leila Boutaleb.

Il est également attendu la présence d'archéologues et de représentants d'associations versées dans les sites et monuments d’Oran et des étudiants, a souligné Leila Boutaleb, ajoutant que cette manifestation vise à uniformiser la méthode d'inventaire, à recenser les difficultés et obstacles et à trouver des solutions adéquates.

Des conférences ont été programmées abordant, entre autres, "l’Inventaire par la documentation des textes juridiques et leur application", "l'Inventaire: mét hodes et techniques", "le patrimoine archéologique et les moyens de le préserver" et "l'inventaire archéologique au musée de Cirta comme modèle".

Lors de cette rencontre, qui coïncide avec la commémoration du 60e anniversaire des manifestations du 17 octobre 1961, le musée national "Ahmed Zabana" d'Oran organisera une exposition de photos mettant en lumière l’atrocité du massacre commis par le colonialisme français contre des Algériens manifestant pacifiquement à Paris pour réclamer l'indépendance de l'Algérie.