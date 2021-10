Le Général de Corps d’Armée, Said Chanegriha, chef d'Etat-major de l'Armée nationale populaire, s'est entretenu lundi en Serbie avec le ministre de la Défense de la République de Serbie, Neboj?a Stefanovic, au premier jour de sa visite officielle dans ce pays, indique un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN).

Le Général de Corps d'Armée a exprimé à ses hôtes sa "profonde gratitude, pour l'honneur qui lui a été réservé, ainsi qu'à la délégation qui l'accompagne, de même qu'il a exprimé ses remerciements pour l'invitation, qui a été adressée à l'Algérie, pour prendre part à la 10ème édition de l'exposition internationale de l'Armement +Partner-2021+", ajoute la même source.

Le Général de Corps d'Armée a évoqué "les étapes encourageantes franchies, à plus d'un égard, par les relations de coopération militaire algéro-serbe, et l'ambition partagée de les promouvoir davantage, ce qui augure d'un avenir prometteur pour la coopération militaire entre les forces armées des deux pays et de perspectives de son développement dans tous les domaines", relève le communiqué du MDN.

A l'iss ue, le Général de Corps d'Armée "s'est rendu à l'Académie militaire, spécialisée dans la formation des officiers ingénieurs, où il a suivi un exposé global sur ce pôle de formation serbe et sur les méthodes d'enseignement adoptées, avant de tenir une rencontre avec les officiers algériens stagiaires dans cette Académie, saluant l'esprit d'engagement dont ils font preuve, loué par leurs encadreurs".

Il a ainsi souligné, par la même occasion, que "la réputation acquise par notre Armée nationale populaire émane de sa grande expérience et du professionnalisme de ses personnels", mettant l'accent sur "l'impératif de tirer profit des connaissances théoriques et pratiques dispensées, à même de développer leurs compétences au service de leurs futures missions".