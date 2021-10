Le président de la République de Serbie, Aleksandar Vucic a mis en avant, lundi, le rôle historique de l'Algérie dans "la création et l'appui de la mission du Mouvement des non-alignés (MNA)".

Lors de l'audience accordée au Premier ministre, ministre des Finances, Aïmene Benabderrahmane en marge de sa participation aux travaux du sommet du mouvement des non-alignés (MNA) à Belgrade, le Président serbe a fait part de ses profonds remerciements au Président de la République, Abdelmadjid Tebboune "pour la participation active et productive de l'Algérie au Sommet de Belgrade".

Les deux parties ont réaffirmé leur volonté de renforcer les relations bilatérales et d'examiner les voies et moyens à même de développer la coopération algéro-serbe dans les différents domaines, mettant l'accent sur la nécessité d'intensifier la coordination entre les pays membres du MNA en vue de relever les défis actuels et promouvoir le rôle du Mouvement en tant que partenaire pesant dans les relations internationales conformément aux principes du MNA.

A c ette occasion, le Premier ministre a transmis les salutations du Président Tebboune et ses félicitations pour l'organisation de ce sommet devant renforcer la coopération entre les pays du MNA notamment dans le contexte des défis actuels.

Le Premier ministre, Aïmene Benabderrahmane représente le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune aux travaux de la Conférence commémorative du 60e anniversaire du Mouvement des non-alignés (MNA), ouverts ce lundi dans la capitale serbe.