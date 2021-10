Les institutions religieuses, associations et zaouias, et les imams se doivent de mettre le paquet sur la sensibilisation des citoyens à la cohésion sociale et à l’unité nationale afin de pouvoir édifier l'Algérie nouvelle en cette conjoncture particulière, a indiqué lundi depuis Bouira le conseiller du président de la République chargé des associations religieuses, Aissa Bellakhdar.

S’exprimant lors d’une rencontre avec les imams, les représentants d’associations religieuses et de Zaouias, tenue au siège de l’Office des établissements de jeunes (ODEJ) de la wilaya, M. Bellakhdar a estimé "primordial pour ces partenaires d’élever davantage le niveau de sensibilisation et de l’éducation de la société et des jeunes notamment afin d’œuvrer pour édifier l’Algérie nouvelle dans un climat d’union et de cohésion sociale".

"L’Algérie fait face aujourd’hui à des défis sécuritaires, économiques, sociaux et diplomatiques, ce qui nécessite votre implication réelle sur le terrain pour éduquer, moraliser la société et sensibiliser les jeunes aux ri sques pouvant provenir des phénomènes de l’immigration clandestine et des menaces des réseaux sociaux qui répandent des contenus de haine et de division", a-t-il souligné.

M. Bellakhdar a appelé les imams et les associations religieuses à mener une "véritable révolution" dans l'éducation et la sensibilisation de la frange juvénile notamment pour lutter contre le phénomène de la criminalité qui, a-t-il mis en garde, "s’est amplifié dans notre pays".

"Vous devez vous rendre compte de votre responsabilité envers cette noble mission car, les ennemis de l’Algérie recourent à d’autres moyens pour déstabiliser la société, notamment en recourant aux réseaux sociaux mais aussi aux réseaux criminels qui mènent des campagnes pour semer haine et division au sein du peuple algérien", a-t-il lancé à l’adresse des imams et responsables d’associations religieuses présents à cette rencontre.

"La responsabilité vous incombe de jouer ce rôle important d’éducation et de moralisation de la vie social, économique ainsi que pour préserver les constantes de l’identité religieuses de l’Algérie", a-t-il insisté.

Le conseiller du président chargé des associations religieuses s’est déplacé ensuite à El Hadjra El Zerga (extrême sud de Bouira) où il a visité la Zouia de Sidi Bellaâmouri et il s’est enquis des préoccupations de cette institution.