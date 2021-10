L’université Sétif-1 Ferhat Abbas a engrangé 15 brevets d’invention dans divers domaines scientifiques depuis sa création en 1984, a indiqué dimanche son recteur Mohamed El Hadi Latreche, en marge de l’ouverture de la nouvelle année universitaire 2021/2022.

''Ces brevets ont permis à l'université Ferhat Abbas d’occuper une place importante, de s’intégrer d’une manière efficace dans la relance de l’innovation et de contribuer au développement national en apportant des solutions à des problèmes actuels y compris en matière de lutte contre la Covid-19'', a-t-il précisé.

L’université Sétif-1, a ajouté son premier responsable, "œuvre à s’intégrer progressivement à son environnement, à participer au développement et à la prospérité de la société en accordant un intérêt majeur à la recherche scientifique et à l’ouverture de nouvelles spécialités en post-graduation, se plaçant ainsi parmi les premières universités du pays".

Les projets de recherche agréés ont atteint, à ce jour, 236 contribuant ainsi à dynamiser les activités de la recherche scientifique et à l’ouverture de l’université de Sétif, au travers de ses deu x pôles Sétif -1 et Sétif -2, sur l’international, a ajouté le même responsable, qui a fait état de la publication de 705 articles dans des revues scientifiques internationales.

Le recteur de l'université Sétif-1 a assuré, en outre, que les efforts consentis par les 2128 enseignants chercheurs et doctorants activant au sein des 47 laboratoires de recherche que compte l’université ont contribué à augmenter le nombre des travaux de recherche, comparativement aux autres années. Selon M. Latreche, l’année universitaire précédente s’était déroulée dans des conditions exceptionnelles dues à la pandémie de la Covid-19, mais les efforts des responsables de l'établissement avait permis de terminer l’année normalement en assurant la sortie de 9667 étudiants, soit 5.420 licenciés et 3.364 titulaires de master.

Au titre de l’actuelle rentrée universitaire, près de 80.000 étudiants, dont 14.000 nouveaux inscrits, ont rejoint les trois établissements Sétif 1, Sétif 2 et l’Ecole normale supérieure, répartis sur 14 filières, a-t-il noté.

Dans sa démarche de modernisation, l'université Ferhat Abbas s’attèle, en outre, à concrétiser les réformes du système de l’enseignement supérieur en multipliant les partenariats avec les entreprises économiques dans le but de servir le développement local et faire de la qualité un objectif suprême, a assuré la même source.

L’université œuvre également, a soutenu son premier responsable, à consolider les capacités d’écoute, à promouvoir le travail de proximité et à activer les voies de la concertation avec tous les acteurs.

La cérémonie d’ouverture de la nouvelle année universitaire, tenue en présence des autorités et de la famille universitaire, a donné lieu à la présentation d’un cours sur "La conversion numérique dans l’enseignement supérieur", par le Pr. Lyazid Toumi du département d’informatique de la faculté des sciences de l'université.