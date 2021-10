Plus simple que la chirurgie ou le laser, la radiofréquence est devenue LE traitement du ronflement chez les personnes qui ne sont pas en surpoids. Une bonne efficacité si le voile du palais est en cause.

Ronflements : le principe de la radiofréquence

Dans les années 2000, la chirurgie du voile du palais était le traitement proposé en première intention pour réduire le ronflement.

Au bistouri ou au laser, elle consistait à couper une partie du voile et à y associer souvent l’ablation des amygdales. Mais l’intervention est douloureuse et les récidives surviennent fréquemment, car on ne s’attaque pas à la véritable cause.

On sait maintenant que le ronflement n’est pas dû à un voile trop long, mais à un voile trop mou qui vibre à l’arrière de la bouche. Avec parfois, en plus, une base de la languetrop grosse qui vibre elle aussi et obstrue le passage.Le principe de la radiofréquence est de rigidifier le voile du palais sans le couper ni modifier sa forme.

Comment se passe l'intervention ?

L’intervention s’effectue sous anesthésie locale, au cabinet de l’ORL s’il dispose de l’appareillage, à l’hôpital ou en clinique. Le médecin place une sonde au fond de la bouche. Elle ressemble à une petite aiguille qui provoque un échauffement contrôlé (moins de 100 °C), avec un effet « micro-ondes » : les molécules d’eau du voile du palais vont s’agiter. « En cicatrisant, l’inflammation créée au fond de la gorge va produire du collagène qui durcira le voile du palais en l’espace de 4 à 6 semaines », explique le Dr Emmanuel Schmitt, ORL et chirurgien de la face et du cou, qui a conduit les premières études sur la radiofréquence en France.

Radiofréquence : 2 séances suffisent

L’intervention est indolore. Elle dure trois fois 25 secondes, la sonde agissant à trois endroits du voile. Le patient peut reprendre immédiatement une activité et manger normalement, avec un petit mal de gorge durant 48 heures. Pas de précaution particulière avant la séance et une seule contre-indication : la prise d’anticoagulants. Compter au moins 100 € la séance, non remboursée par la Sécurité sociale. Il faut en moyenne deux séances espacées de huit semaines.

Sur dix patients ronfleurs, trois ou quatre bénéficient de cette méthode qui s’adresse aux ronfleurs simples, c’est-à-dire sans apnées du sommeil importantes et pas trop en surpoids. C’est également la méthode de choix pour les femmes ménopausées.

Ronflements : et les autres traitements ?

Si la personne grossit, elle recommencera à ronfler. Car 5 kg en plus, c’est 20 g de langue supplémentaire, ce qui obstrue la gorge et fait vibrer le voile. Il faudra alors intervenir à nouveau (deux séances), ou envisager une autre solution. On lui conseillera de suivre un régime. Et on lui proposera le port nocturne d’une orthèse mandibulaire, un appareil dentaire qui fait avancer la mâchoire et améliore la circulation de l’air dans le fond de la gorge.

Les ronflements non simples nécessitent un traitement différent. En cas d’apnées du sommeil importantes, la personne pourra être équipée, la nuit, d’un masque de ventilation à pression positive. Dans certains cas, la chirurgie ou le laser restent nécessaires pour retirer les amygdales ou élargir le pharynx.