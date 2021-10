Le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune a présenté ses condoléances à la famille artistique ainsi qu'à la famille du défunt Rabah Driassa, décédé vendredi matin, affirmant que l'Algérie a perdu "une icône nationale" et "une étoile qui a brillé des décennies dans le ciel de la chanson engagée".

"L'Algérie perd en l'artiste Rabah Driassa, une icône nationale et une étoile qui a brillé des décennies dans le ciel de la chanson engagée et qui a été une source de joie et de bonheur pour des générations d'Algériens, se hissant au rang de star internationale", a tweeté le Président Tebboune.

"Je présente mes sincères condoléances et exprime ma profonde compassion à sa famille ainsi qu'à l'ensemble de la famille artistique algérienne.

A Dieu nous appartenons et à lui nous retournons", a ajouté le Président de la République.

Le Premier ministre présente ses condoléances

Le Premier ministre, ministre des Finances, Aïmene Benabderrahmane a présenté vendredi ses condoléances à la famille artistique et aux proches du regretté Rabah Driassa, affirmant qu'avec sa disparition, la scène culturelle nationale perd "une icône de la chanson algérienne authentique".

"La scène culturelle nationale perd, avec la disparition du grand artiste Rabah Driassa, une icône de la chanson algérienne authentique, qui nous a offert des chansons merveilleuses gravées à tout jamais dans nos mémoires et qui a dignement représenté l'art engagé avec patriotisme", a-t-il écrit dans un tweet.

"En présentant mes condoléances à la famille du défunt et au monde de l'art, je prie Allah de l'accueillir en Son vaste paradis et d'accorder aux siens patience et réconfort", a-t-il ajouté.