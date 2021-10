Près de 1,7 million d'étudiants rejoindront dimanche les universités réparties à travers le territoire national, durant cette rentrée, marquée cette année par le lancement d'une opération d'envergure de vaccination de l'ensemble de la famille universitaire.

Quelque 1.696.000 étudiants, dont 88.000 nouveaux inscrits, rejoindront ainsi les bancs universitaires après la reprise des cours intervenue via le mode à distance le 3 octobre dernier.

Afin de garantir la réussite de cette rentrée universitaire 2021-2022, une série de mesures ont été prises à travers l'adoption du principe de gouvernance dans la gestion des opérations administratives, et l'actualisation du protocole sanitaire de lutte contre la Covid-19, outre le renforcement des ressources humaines et matérielles pour une formation de qualité.

Il a, ainsi, été procédé à l'orientation de 332.837 bacheliers sur un total de 345872 élèves, soit 99,73%, le défi ayant été relevé grâce à la conjugaison des efforts de la communauté universitaire, s'est félicité le ministère de tutelle, qui ajoute que "plus de 71% des nouveaux bacheliers ont été orientés vers l'un de leurs trois premiers choix".

Il s'agit, par ailleurs, de l'application d'un protocole sanitaire spécial de lutte contre la pandémie du Covid-19, pour chaque établissement universitaire qui laisse une latitude aux directeurs, dans le cadre de concertation avec les partenaires sociaux et les autorités locales.

En prévision de ce rendez-vous, les services du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique se sont attelés à une évaluation de l'expérience du dispositif hybride qui s'appuie sur une alternance entre enseignement en mode présentiel et à distance. Imposé par la pandémie de Covid-19, ce dispositif s'appuie sur l'enseignement en présentiel pour les unités fondamentales et méthodologiques, et le mode à distance pour les unités transversales et de découverte.

Le secteur de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a été rehaussé, cette année, par l'ouverture des Ecoles nationales supérieures des mathématiques et de l'intelligence artificielle devant accueillir les première promotions composées de 200 étudiants chacune. Il a été procédé également au renforcement du secteur par la réception de 20.200 nouvelles places pédagogiques dans plusieurs wilayas ce qui augmente les capacités d’accueil globales à 1.471.000 places pédagogiques.

Concernant l’hébergement, 21.170 lits ont été réceptionnés dans plusieurs wilayas où la capacité d’accueil est passée à 671.000 lits, alors que sept résidences universitaires ont été fermées pour travaux de réfection à Alger, Biskra, Tlemcen, Mostaganem, Relizane et Constantine, et leurs étudiants transférés à d’autres résidences.

Il a été programmé la fermeture de trois autres résidences universitaires à Sidi Bel-Abbes, Tlemcen et Médéa. Pour ce qui est de l’encadrement pédagogique, 1.400 nouveaux postes ont été affectés pour le recrutement de maîtres assistants de classe B, avec l’exploitation des postes vacants au titre de l’année 2020.

En outre, 1.655 postes ont été pourvus pour le recrutement de maîtres assistants de classe B et 429 postes de professeurs hospitalo-universitaires de classe B, permettant de renforcer les capacités actuelles d’encadrement pédagogique qui atteindront 65.500 professeurs chercheurs, soit une moyenne d’un professeur pour 25 étudiants.

Un nouveau mécanisme sera mis en place, cette année, concernant la mise à niveau universitaire au profit des maîtres de conférences de classe B et la préparation d’une nouvelle loi concernant le professeur visiteur, permettant d’attirer les compétences nationales résidant à l’étranger et les compétences scientifiques étrangères.