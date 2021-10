C’est dans une ambiance de fête que l’achat des articles scolaires de la rentrée scolaire s’est déroulée. C’est toute la famille qui après avoir participé aux préparatifs de la rentrée, à savoir l’achat des effets vestimentaires et de la blouse d’écolier –blanche pour les garçons et rose pour les filles- a mis la main à la pâte en procédant à l’acquisition des articles scolaires demandés par les enseignants.

Les familles- toutes les familles- accordant une grande place au savoir, et là il faut rappeler les fêtes organisées par elles lors de la réussite de leurs enfants aux examens- sont toutes contentes de voir leurs enfants reprendre le chemin du savoir à l’issue des vacances scolaires d’été et dépensent sans compter pour l’achat des effets scolaires.

« Souvent ce sont les enfants qui accompagnent leurs parents qui choisissent le sac à dos et les articles demandés par les enseignants. Généralement, ils optent pour des articles décorés de motifs et aux couleurs fluorescentes », a indiqué un libraire.

« J’ai préféré venir moi-même pour acheter à mes trois fils et ma fille le nécessaire scolaire car j’ai du goût et je veux profiter de ce moment de plaisir car me rappelant mon enfance, et ma première rentrée des classes où à la sortie de l’école mon père est venu m’attendre et m’emmener acheter les « affaires scolaires », a confié avec émotion une dame d’un certain âge.

D’autres clients, de jeunes enfants – des garçons et des filles fréquentant sûrement les établissements de cycle moyen – s’affairaient à choisir les articles, parfois montrant beaucoup d’hésitation vu les nombreuses variétés de chaque article.

« Il y a, comme chaque année, et encore plus pour cette rentrée scolaire, un très grand choix allant des articles classiques à d’autres plus, disons, plus attrayants de par leur nouveau design », a souligné le commerçant ajoutant qu’il y a des « articles courant à des prix très abordables et ceux plus luxueux, ou marques connus, telles Maped ou Techno, qui coûtent un peu plus cher ».

C’est ainsi que les prix de cahiers de 48, 96, 120, 192 et 288 pages sont respectivement de 30 DA, 40, 55 DA, 100 Da et 150 DA et que les prix d’une boîtes de crayons de crayons de couleurs de 30 DA, 60 DA, 95 DA et 120 DA alors que le prix des stylos est de 20 DA, de la pâte à modeler de 40 DA, de tailler crayon de 20 DA, d’équerres et de compas en plastique 15 DA, et les protèges cahiers de 20 DA.

Les parents rencontrés dans les différents espaces de vente d’articles scolaires, estiment, eux aussi que « les prix sont abordables, que le marché est inondé » et soulignant, avec satisfaction, qu’il n’y a pas beaucoup de différence de prix pour tous les articles et qu’il n’y a pas eu non plus d’augmentation de prix par rapport à l’année dernière.