L'adjoint du commandant général des Scouts musulmans algériens (SMA), le commandant Adel Nessakh a relevé, vendredi au Camp international des scouts de Sidi Fredj (Alger), l'importance "d'associer les jeunes pour faire face aux défis qui se posent dans la société, en veillant à leur inculquer les principes de citoyenneté".

Présidant en lieu et place du commandant général des SMA, Abderrahmane Hamzaoui, les travaux du colloque national sur "la participation sociale et la citoyenneté efficace", M. Nessakh a mis en avant l'attachement des SMA à "réactiver le rôle des jeunes tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'organisation pour qu'ils soient des dirigeants dans tous les domaines de la vie au service de toute la société, et ce par l'application de plusieurs procédures et lois visant essentiellement à donner une forte impulsion à leurs initiatives".

Il a insisté sur la nécessité d'"accorder aux jeunes l'opportunité de participer aux différents domaines pour opérer le véritable changement, contribuer à la lutte contre le discours défaitiste relayé sur les réseaux sociaux",Appelant les participants à ce colloque à "prendre des initiatives dans les différentes wilayas du pays pour apporter un changement positif, à commencer par la famille et la cité", le commandant Nessakh a mis en exergue "l'importance de soutenir la formation et de concrétiser les différents programmes éducatifs tracés par les SMA, étant donné que cette organisation ancestrale occupe une place prépondérante dans l'éducation et la diffusion des bonnes mœurs et des principes de la véritable citoyenneté et de sacrifices pour le pays".

Le colloque se penchera à l'examen des modalités de renforcement des techniques de dialogue, la promotion du leadership chez les jeunes, les méthodes de conception de projets de service public et l'obtention des financements.

Ce colloque sera sanctionné par des recommandations qui devront contribuer au renforcement des compétences des jeunes dans la concrétisation de la plupart des projets d'entreprenariat qui profitent à la société dans divers domaines.

Deux rencontres régionales seront également organisées prochainement pour donner l'opportunité à environ 350 jeunes de différentes régions du pays de bénéficier d'une formation dans les domaines mentionnés.