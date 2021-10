Le ministre de la Santé, Abderrahmane Benbouzid a mis en avant jeudi l'impératif de reprendre les activités impactées par la pandémie et œuvrer à diffuser la connaissance via les nouvelles applications technologiques, a indiqué le ministère vendredi dans un communiqué.

Supervisant la cérémonie de sortie de la première promotion de la start-up TeebPedia, au Centre international des conférences (CIC), M. Benbouzid a mis en avant l'impératif de reprendre les activités impactées par la pandémie et préparer la voie pour diffuser les connaissances via les nouvelles applications en recourant au e-learning, très pratique dans l'enseignement médical et la recherche scientifique.

S'inscrivant dans le plan d'action du gouvernement, le programme d'action du ministère vise essentiellement la consolidation des acquis du secteur et l'optimisation de sa performance "du point de vue quantitatif et qualitatif" en faveur du "bien-être et de la santé" du citoyen grâce à "une meilleure exploitation" des moyens matériels et humains.

Il a relevé, à cet égard, l'ampleur des défis qui ont amené les services de la Santé à mettre au point les procédés et modes organisationnels en vue de maitriser la situation sanitaire en assurant les soins, la vaccination et l'éducation sanitaire.

Le secteur de la Santé, poursuit-il, connait actuellement "un développement rapide et extraordinaire" grâce aux applications technologiques qui contribuent au développement de la médecine et de la santé, avec bien entendu l'utilisation d'internet, principale source des informations médicales, toutes spécialités confondues.

Par ailleurs, le ministre s'est félicité de la sortie de cette promotion "première du genre en Algérie", rappelant l'intérêt qu'accorde le ministère à "ces initiatives réalisées avec autant de succès auquel nous assistons aujourd'hui".

TeebPedia avance à grands pas dans le domaine de l'enseignement médical et la formation continue des professionnels de la santé pour "le perfectionnement de leurs connaissances et compétences en recourant aux nouvelles méthodes fondées sur la numérisation", a-t-il expliqué.

M. Benbouzid s'est incliné à la mémoire des regrettés du secteur et a salué les efforts incommensurables déployés par l'ensemble des staffs médicaux et paramédicaux.