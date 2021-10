Le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Abdelbaki Benziane a insisté, jeudi soir à Oran, sur l’autonomie de gestion des facultés et instituts avec la mise en place de mécanismes de suivi et d’évaluation.

En présentant les orientations aux directeurs des établissements de l’enseignement supérieur au terme des travaux de la conférence nationale de l’université consacrée à l’évaluation des préparatifs, clôturés à l’université d’Oran 1 «Ahmed Benbella», le ministre a mis l’accent sur la nécessité de la stabilité des responsables à l’université exhortant d’éviter des changements injustifiés. Il a également ordonné l'utilisation optimale des différents espaces, structures et capacités mis à la disposition des établissements, que ce soit dans les aspects pédagogiques ou de service, en plus d'un suivi particulier des opérations liées à la sécurisation informatique pour éviter l’intrusion de hackers.

Dans le même contexte, le ministre a appelé à rationaliser la répartition des charges pédagogiques suivant un calendrier temporel, pour déterminer le volume horaire légal, pour ne pas recourir aux heures supplémentaires et aux enseignants auxiliaires.

Au passage, il a réaffirmé l’impérative d'achever les opérations de recrutement d’enseignants dans les établissements universitaires avant la fin du mois d'octobre, afin qu'ils puissent entamer leur travail avec le début de la rentrée universitaire, exhortant, d'autre part, de s'ouvrir à l'environnement international en concluant des accords de coopération avec des établissements universitaires et de recherche étrangères Abelbaki Benziane a sommé aussi les recteurs des universités à encourager les projets susceptibles de créer des start ups, un espace social et un environnement d’une vie décente aux étudiants dans les cités universitaires en termes d’hygiène et de restauration et d’intensifier les opérations de vaccination contre Covid-19.

Les travaux de ce colloque, auxquels ont pris part des directeurs centraux du ministère, des responsables d'établissements d'enseignement supérieur et des œuvres sociales, des partenaires sociaux et des représentants des étudiants de l'Ouest du pays, ont été diffusés par visioconférence à Alger et Constantine, pour les recteurs d'établissements universitaires du Centre et de lEest du pays.

La conférence, consacrée à l'évaluation des préparatifs de la rentrée universitaire prévue dimanche prochain, a abordé d'autres questions liées au secteur de l'enseignement supérieur.