Le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Ramtane Lamamra a affirmé que l'Algérie et la Turquie entretiennent, de tout temps, "des relations historiques profondes et des liens solides".

"Ankara avait participé au développement en Algérie et nous aspirons à davantage de relations et d'investissements turcs dans les prochains jours", a déclaré le chef de la diplomatie algérienne à l'agence de presse turque Anadolu, en marge de la troisième réunion Afrique-Italie tenue à Rome.

L'Algérie soutient l'établissement de relations de partenariat qualitatif avec la Turquie englobant tous les domaines, a-t-il soutenu, se disant optimiste à ce propos. Concernant le dossier libyen, M. Lamamra a relevé la disposition de l'Algérie à partager son expertise, son expérience et ses moyens avec "les frères libyens" en vue de l'organisation d'élections transparentes et démocratiques.

A propos du rôle de la Turquie en Libye, le chef de la diplomatie algérienne a assuré que "la Turquie assume, nul ne doute, un rôle extrêmement important, en sus de ses relations solides avec la Libye. Nous souhaitons que toutes les parties proposent leur aide aux Libyens pour construire un avenir commun sans ingérence dans leurs affaires internes".

Appelant les Libyens à ouvrir une nouvelle page, M. Lamamra a déclaré :"Après cette crise profonde, qui a duré plus d'une décennie, nous appelons toutes les parties et les dirigeants libyens (...) à ouvrir une nouvelle page de leur histoire. L'Algérie devra soutenir assurément cet effort".