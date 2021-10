Le comité de wilaya de Mascara du Croissant-rouge algérien (CRA) a remis jeudi des équipements et produits médicaux offert par un bienfaiteur à plusieurs établissements de santé publique de la wilaya, a indiqué le président du comité Benali Derrir.

Le matériel a été remis aux responsables de plusieurs établissements sanitaires lesquels les remettrons à leurs laboratoires pour leur utilisation notamment dans le domaine de dépistage de la Covid-19, a indiqué à l’APS le président du comité.

D’autre part, l’hôpital Dahou Dahaoui de la ville de Mohammadia a reçu, cette semaine, 10 concentrateurs d’oxygène don d’un des bienfaiteurs pour leur exploitation par le service prenant en charge les malades atteints du coronavirus, ainsi que 500 tests de dépistage rapide du virus de la part d’une association locale.

D’autre part, l’établissement hospitalier spécialisé Mère-enfant de Mascara a reçu, en début de semaine, des équipements médicaux divers, don de la République populaire de Chine, remis par la mission médicale chinoise qui comprend des spécialistes en gynécologie obstétrique, anesthésie et réanimation, travai llant dans cette structure sanitaire.

A noter que plusieurs hôpitaux de la wilaya de Mascara ont bénéficié, durant la période de propagation de la Covid-19, d’un important soutien en matériel médical et de prévention, ainsi que de concentrateurs d’oxygène de la part d’associations locales et de bienfaiteurs, dont l’hôpital de la ville de Sig qui a bénéficié de deux générateurs d’oxygène, don de bienfaiteurs de cette ville.