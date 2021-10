L’opération de vaccination contre la Covid-19 "Big Day", menée début septembre à Médéa, a été rééditée, samedi, à travers l’ensemble du territoire de la wilaya, dans le but de freiner la propagation de ce virus et cibler le plus grand nombre possible de citoyens adultes, a-t-on appris auprès du directeur local de la santé.

Après le succès obtenu, lors de la première édition, organisée le 4 septembre dernier, avec la vaccination de pas moins de trente mille citoyens, âgés de plus de 18 ans, dont quatorze mille primo vaccinés, il a décidé de lancer une seconde opération similaire devant permettre d’augmenter considérablement la population vaccinée, a indiqué le DSP, Mohamed Chegouri.

Le même responsable a révélé que le nombre total de personnes vaccinées au niveau de la wilaya de Médéa, depuis le début de la vaccination contre le Covid-19, en février 2021, a atteint, à ce jour, 310 mille personnes adultes, âgées de plus de 18 ans.

Pas moins de trois cent (300) points de vaccination, répartis à travers les 64 communes de la wilaya, seront mobilisés pour cette opération, préparée depuis plusieurs jours , a expliqué, Chegouri, soulignant que des caravanes et équipes médicales mobiles vont sillonnées les zones enclavées pour permettre la vaccination des populations résidants dans ces zones.

D’autres équipes se chargeront, en outre, de la vaccination à domicile des personnes âgées ou à mobilité réduite, a indiqué le DSP, précisant que des bénévoles, issus des scouts musulmans algériens (SMA), du croissant rouge algérien (CRA), des directions de la jeunesse et l’action sociale et la solidarité nationale, participent à cette opération de vaccination./