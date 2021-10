Un groupe de travail intersectoriel pour la prise en charge de la problématique d'approvisionnement du marché national en médicaments, notamment en produits d’oncologie, a été officiellement installé jeudi par le ministre de l’Industrie pharmaceutique, Abderrahmane Djamel Lotfi Benbahmed, indique un communiqué du ministère.

"Conformément aux instructions de monsieur le Premier ministre relatives à l’approvisionnement du marché national en médicaments, notamment en produits d’oncologie, le ministre de l’Industrie pharmaceutique a procédé jeudi à l’installation officielle d’un groupe de travail intersectoriel, composé de représentants du ministère de l’Industrie pharmaceutique, du ministère de la Santé, de la Pharmacie centrale des Hôpitaux (PCH), de l’Agence nationale des produits pharmaceutiques (ANPP), du Groupe Saidal et de représentants des opérateurs pharmaceutiques", selon le communiqué. Installé auprès du ministère de l’Industrie pharmaceutique, ce groupe de travail "est chargé de l’examen et de l’enrichissement des propositions des secteurs de l’Industrie pharmaceut ique et de la Santé à même de prendre en charge la problématique de l’approvisionnement pour ces médicaments", relève-t-on.

Selon le communiqué, les travaux des différentes réunions "devront être sanctionnés par l’élaboration de recommandations et d’un rapport devant être transmis au Premier ministre". Dans son allocution, à l’ouverture des travaux de la première réunion du groupe de travail intersectoriel, M.

Benbahmed a mis en exergue "l’importance de la démarche intersectorielle, inclusive et collaborative entre les différents acteurs".

Il a instruit, à l'occasion, l’ensemble des parties concernées "d'adopter une méthodologie constructive, en vue d’une solution pérenne à cette problématique, en veillant à intégrer pleinement la production nationale et susciter son développement pour les produits d’oncologie, ainsi qu’à l’adhésion tous les intervenants, y compris la PCH, au système de veille stratégique à travers la plateforme numérique dédiée au suivi des programmes d’importation et de production des produits pharmaceutique", conclut le communiqué.