Le ministre de la Santé, Abderrahmane Benbouzid a reçu, jeudi au siège du ministère, les membres du bureau exécutif de la Fédération nationale des travailleurs de la santé (FNTS) affiliée à l'Union générale des travailleurs algériens (UGTA), sous la présidence de son secrétaire général Amara Rachid, a indiqué, vendredi, un communiqué du ministère.

A l'entame de la rencontre, le ministre a présenté un exposé exhaustif sur la situation épidémiologique du pays due à la COVID-19 et la baisse des cas d'infection, adressant "ses remerciements à la FNTS et à son bureau exécutif pour les efforts considérables déployés depuis l'apparition de la pandémie à travers la mobilisation et la sensibilisation des travailleurs, son adhésion positive et son soutien à la campagne de vaccination nationale anti-COVID19", précise la même source.

Après avoir écouté "les préoccupations de la FNTS, en tête desquelles la révision du statut particulier régissant le secteur", M. Benbouzid a tenu à réaffirmer que tous les problèmes socio-professionnels soulevés par la Fédération seront pris en considération et examinés dans les plus brefs délais".

So ulignant "l'importance de poursuivre les efforts collectifs pour trouver des solutions aux problèmes des travailleurs et promouvoir le secteur de la santé, le ministre a invité les membres du syndicat à prendre part aux travaux des assises nationales sur la santé prévues avant la fin de l'année, où les workshops constitueront une opportunité pour formuler leurs propositions en vue de réformer le système de santé et améliorer la situation des professionnels du secteur".

Pour sa part, le SG du syndicat a salué la décision prise pour la titularisation de 25.000 employés contractuels dans des postes permanents pour l'année 2020-2021, évoquant les travaux des rencontres locales préparatoires aux assises nationales, auxquels a pris part le bureau exécutif de son syndicat, conclut le communique.