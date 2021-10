Le président du Conseil de la nation, Salah Goudjil a adressé un message de condoléances à la famille du défunt moudjahid, le professeur Hassan Lazreg, décédé jeudi à l'âge de 100 ans, soulignant que l'Algérie a perdu "une sommité et une compétence" scientifique nationale.

"Avec la disparition de feu moudjahid le Pr. Hassan Lazreg, l'Algérie perd une sommité et une compétence scientifique nationale, puisse Allah l'entoure de Sa sainte miséricorde et l'accueillir en Son vaste paradis", a écrit M. Goudjil dans son message de condoléances. "Convaincu du droit de son peuple à la liberté et à l'émancipation durant la guerre de libération, le défunt, après des études à l'étranger, a regagné le pays pour répondre à l'appel de la Révolution en intégrant les rangs de l'armée de libération nationale (ALN) aux côtés du héros Zighoud Youcef jusqu'au recouvrement de la souveraineté nationale".

"En cette pénible épreuve où je partage votre douleur et votre peine, je tiens à vous présenter, en mon nom personnel et au nom des membres du Conse il de la nation, mes condoléances les plus attristées et ma profonde compassion, priant dieu le Tout puissant de vous prêter réconfort et patience", a conclu M. Goudjil.