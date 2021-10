Le ministre de la Communication, Ammar Belhimer a présenté vendredi ses sincères condoléances à la famille artistique et aux proches du défunt Rabah Driassa, "une légende de l'art algérien et du patrimoine populaire".

"Très affligé par la disparition cette matinée de Rabah Driassa, un pilier de l'art algérien, le ministre de la communication, Pr.

Ammar Belhimer présente ses sincères condoléances et sa profonde compassion, en cette douloureuse occasion, à la famille du défunt et à la corporation artistique", a publié le ministère sur sa page Facebook.

"Rappelé auprès d'Allah à l'âge de 87 ans, cette légende de l'art algérien et du patrimoine populaire a laissé un riche palmarès de plus de 100 titres, pour ne citer que Ana djazairi, Nadjma Kotbia, EL Momarida, Ouled Bladi, Ya Abdelkader, Ya Rachda, Ya Kari'e sourat Ennissa'e", précise la même source.

Auteur, compositeur et interprète, feu Rabah Driassa a su attirer un large public "grâce à sa voix mélodieuse, la pureté des paroles et l'originalité de œuvre artistique, très appréciée et respectée par ses fans".

Le regretté a lancé sa carri ère artistique en 1953, après avoir travaillé dans plusieurs domaines, mais le chant a marqué sa carrière durant laquelle il a chanté la patrie, l'amour et la beauté, c'est dire la chanson engagée.