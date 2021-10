Le long-métrage de fiction "Paysage d’automne" de Merzak Alouache et le documentaire "Leur Algérie" de Lina Soualem sont programmés en compétition au 32e Festival du film arabe de Fameck (Est de la France), prévu du 6 au 17 octobre, indiquent les organisateurs sur le site Internet du festival.

En compétition dans la sélection Prix du public, "Paysage d’automne" et "Leur Algérie" concourent aux côtés d’autres films comme "Sous le ciel d’Alice" de Chloé Mazlo et "Des hommes" de Lucas Belvaux (France) ou encore "Gaza mon amour", une comédie dramatique réalisée par Arab et Tarzan Nasser.

Sorti en 2019, "Paysage d’automne" met en scène l’histoire de Houria, une journaliste d’investigation qui enquête sur des meurtres de lycéennes, embrigadées dans un réseau de prostitution, et la tragédie des réfugiés subsahariens qui traversent l'Algérie.

"Leur Algérie", une coproduction algéro-française sortie en 2020, s'intéresse, quant à elle, à l'histoire des grands-parents de Lina, séparés après plus de 62 ans de vie conjugale.

D'une durée de 72 minutes, ce long métrage documentaire questionne l'exil à tra vers le vécu des premiers migrants algériens installés en France.

Pour sa part, la réalisatrice algérienne, Latifa Said, fait partie du jury de la sélection "courts-métrages" en compétition, aux côtés de Guillaume Poulet (France) et Catherine Kammermann (Suisse).

Elle a réalisé plusieurs films notamment "Tahiti", un documentaire-portait d’un migrant camerounais vivant à Alger, et "Toutes les nuits", son dernier court-métrage de fiction.

Parallèlement aux projections, des expositions, spectacles, animations et des rencontres autour du cinéma sont au programme de cette édition.

Un spectacle intitulé "Contes berbères et kabyles" sera présenté par la conteuse française Christine Trautmann, alors que le réalisateur franco-algérien Rachid Bouchareb devra animer avec les journalistes Edwy Plenel et Nathalie Chiflet, une rencontre sur le cinéma.

Fondé en 1990, le Festival du film arabe de Fameck se veut être un "lieu d'expression artistique et d'échange" permettant la découverte de l'Autre à travers le cinéma, en particulier.