Le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Ramtane Lamamra, a mis en avant samedi, les efforts de l'Algérie en faveur du rétablissement de la sécurité et de la stabilité en Libye à travers l'encouragement du dialogue libyen et la création du mécanisme des Etats voisins. "La contribution de l'Algérie se manifeste à travers les efforts qu'elle n'a eu de cesse de consentir pour le rétablissement de la paix et de la stabilité en Libye.

Outre le soutien au processus de dialogue national, notre pays a œuvré à la création et à l'activation du mécanisme des Etats voisins de la Libye", a précisé M. Lamamra à l'occasion de la célébration de la Journée nationale de la diplomatie (8 octobre).

Et d'affirmer que "l'Algérie demeure attachée à l'intensification de la coordination et de la coopération pour faire aboutir le processus politique en cours dans ce pays frère où nous souhaitons que les prochaines élections permettent effectivement de tourner la page de la crise".

"L'Algérie reste disposée à poursuivre ses efforts de soutien à nos frères et à leur permettre de t irer parti de son expérience en matière de réconciliation nationale", a ajouté le chef de la diplomatie algérienne.