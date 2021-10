Des encadreurs d'une session de formation consacrée à l'élevage des escargots (héliciculture) ont appelé mardi à Souk Ahras, agriculteurs et porteurs de micro-projets à adhérer à cette activité aux divers avantages économiques.

Des expériences dans le domaine de l'élevage des escargots ont été présentées à 40 stagiaires par le formateur Merzak Oum Salem, au cours de cette formation de deux jours organisée à l'initiative de la Chambre de l'agriculture de Souk Ahras. A cette occasion, le formateur a indiqué que l'élevage des escargots est vaste et nécessite un climat adéquat que ce soit en milieu fermé ou en plein air.

Il existe deux catégories d'escargot, le comestible très prisé et celui utilisé dans la fabrication de produits cosmétiques, dont la demande est en constante augmentation sur le marché mondial, selon le responsable. Il a également indiqué que la culture des escargots s'effectue dans des chambres fermées et appropriées du point de vue surface, température et humidité en plus de l'alimentation pour faciliter le processus de reproduction avant de les transférer dan s des fermes aménagées.

Des spécialistes encadrant cette session de formation, qui a vu la participation de stagiaires issus de plusieurs wilayas, à l'instar de Souk Ahras, Guelma, Tlemcen, Tizi-Ouzou et Oum El Bouaghi, ont indiqué que l'investissement dans l'élevage d'escargot est "simple'', nécessitant des outils locaux d'autant que le climat est favorable et les moyens sont disponibles dans cette wilaya frontalière, et génère d'importants bénéfices. Pour sa part, le secrétaire général de la Chambre d'agriculture de la wilaya de Souk Ahras, Hamza Bechihi a indiqué que ces formations s'inscrivent dans le cadre du renforcement du potentiel humain devant être intégré pour relancer la croissance économique à travers l'investissement dans des micro-projets d'une valeur économique ajoutée, tels que l'élevage d'escargot. Le développement de cette filière, d'une valeur économique considérable, s'inscrit dans le cadre de la feuille de route du secteur de l'agriculture (2020-2024) et la concrétisation des orientations du ministre de l'Agriculture et du Développement rural visant le renforcement des capacités de production, notamment du point de vue technique, a-t-on ajouté.