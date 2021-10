Les services de la Concession de distribution de l’électricité et du gaz de la wilaya de Mila ont achevé les travaux de raccordement de 12 zones d’ombre au réseau de gaz naturel, a-t-on appris mardi du directeur local de la distribution. Dans une déclaration à l'APS, Kheireddine Loukam a indiqué que ces opérations de raccordement ont été réalisées durant l’année en cours. M.Loukam a précisé que six (6) opérations ont été déjà mises en service en attendant la réception du restant des projets "prochainement", lesquels viendront s’ajouter à cinq (5) autres projets déjà concrétisés et mis en service en 2020.

Dans le cadre du programme de la wilaya de Mila financé par le Fonds de garantie et de solidarité des collectivités locales, il a été procédé à la réalisation d’opérations de raccordement au réseau de gaz naturel, de 68 zones d’ombre à travers les différentes communes de la wilaya sur un total de 396 zones d’ombre qui en sont dépourvues. Les travaux sont en cours actuellement pour achever les projets de raccordement de 24 zones d’ombre au gaz de ville, alors que le lancement des travaux à travers 27 autres zones ont connu des contraintes "techniques" (absence des réseaux d’assainissement), a souligné M. Loukam précisant que les services de la wilaya et les instances concernées ont étéinformés à ce sujet en vue d’intervenir pour faciliter l’action des services de la Concession de distribution de l’électricité et du gaz.

Selon M. Loukam, les opérations de raccordement des zones d’ombre de Mila au réseau de distribution de gaz permettront, après l’achèvement de tous les travaux (68 opérations), l’approvisionnement de près de 10.900 foyers en gaz, assurant qu’il sera procédé dans ce cadre à la réalisation de plus de 835 km de réseaux de distribution à travers toutes les communes de la wilaya.

Les opérations réceptionnées et mises en service jusqu’à fin juillet 2021 ont permis le raccordement de 1.420 foyers au réseau de gaz naturel ce qui a contribué à l’amélioration du cadre de vie des habitants, notamment durant la saison hivernale.