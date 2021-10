Le moudjahid Mohamed Belkahla, appelé "Mohamed Kahla" est décédé, dans la nuit de mardi à mercredi à Tolga (40km à l’ouest de Biskra), à l’âge de 87ans des suites d’une récente maladie, a-t-on appris auprès de sa famille. Dans une déclaration à l’APS, le fils du défunt a indiqué que son père, né en 1934 à Tolga, est décédé des suites d’un accident vasculaire cérébral (AVC) suite auquel il a été transféré à l’hôpital Mohamed Ziouchi de Tolga. Selon l’un des compagnons du défunt, le moudjahid Sayeh Moncer, Belkahla fait partie des "premiers moudjahiddine à avoir joué un rôle dans la lutte contre le colonisateur français dans la région du sud sous le commandement du colonel Si El Haouès, en rejoignant les rangs de la Révolution de libération en 1955 dans les Aurès, dans la wilaya I historique, avant de passer à la wilaya VI historique où il avait participé à plusieurs batailles comme celles de Djebel Boukehil, Nessafa et M’harga.

Le défunt a occupé plusieurs responsabilités durant la Révolution libératrice et a pu, grâce à ses capacités organisationnelles et militaires, se hisser au rang d’officier dans l’Armée de libération na tionale et a commandé des moudjahiddine dans plusieurs batailles jusqu’à l’indépendance. Il a également occupé plusieurs postes au sein de la Mouhafada du Front de libération nationale (FLN), puis directeur de l’Office local des dattes jusqu’à la retraite, selon la même source. Le défunt sera inhumé après la prière d’El Asr dans sa ville natale à Tolga, selon les membres de sa famille.