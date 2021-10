Quand la tête est coincée à cause d'un torticolis, aïe, ça peut faire très mal ! Pour débloquer la situation et calmer la douleur, nos grands-mères appliquaient du romarin sur leur cou. On vous explique comment faire. Votre grand-mère avait peut-être l'habitude de passer un jet d'eau chaude ou de placer une bouillotte sur son cou pour soulager rapidement un torticolis. Ce geste est toujours d'actualité. La chaleur entraîne une dilatation locale des vaisseaux sanguins, ce qui procure une sensation de chaleur là où ça fait mal, et détend les muscles endoloris.

POURQUOI DU ROMARIN ?

Cette herbe aromatique méditerranéenne possède des propriétés analgésiques et décontractantes efficaces pour relâcher les tensions musculaires et calmer la douleur vive. L'alpha-terpinéol qu'elle contient lui confère des effets relaxants, et l'acide rosmarinique des vertus anti-inflammatoires.

Utilisé en huile essentielle, le romarin agit comme un anesthésiant naturel, grâce à sa teneur en camphre (près de 21 %). Les muscles s'assouplissent, les tensions sont dénouées et la douleur apaisée. De quoi tordre le cou au torticolis !

COMMENT SOULAGER LA DOULEUR AVEC DU ROMARIN ?

Déposez dans le creux de la main 2 gouttes d'huile essentielle de romarin à camphre.

Faites pénétrer sur la zone douloureuse par de légers massages circulaires.

Lavez-vous soigneusement les mains après.

Répétez l'opération 3 ou 4 fois dans la journée.

LE ROMARIN EN CATAPLASME

Couper 5 ou 6 poignées de feuilles de romarin.

Faire bouillir dans une casserole remplie d'eau, laissez chauffer 10 minutes puis filtrez.

Attendre que les feuilles ramollies aient un peu tiédi puis les étaler sur une compresse de gaze.

Replier le tissu et appliquer le cataplasme sur la zone douloureuse et maintenir si besoin avec un bandage.

Laisser poser pendant 15 à 20 minutes.

Renouveler l'opération plusieurs fois dans la journée, en préparant, à chaque fois, un nouveau cataplasme.