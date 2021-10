L'éradication du sida et d'autres pandémies dans le monde passe par la lutte contre les "inégalités" qui en sont à l'origine, a plaidé jeudi l'Onusida-Algérie, mettant en garde contre le risque d'une "résurgence" du VIH.

"L'ONUSIDA souligne le besoin urgent de mettre fin aux inégalités qui sont à l'origine du sida et d'autres pandémies dans le monde. Sans action audacieuse contre les inégalités, le monde risque une résurgence du VIH ainsi qu'une pandémie prolongée de COVID-19 et une crise sociale et économique en spirale. Quarante ans après le signalement des premiers cas, le VIH menace toujours le monde", indique l'Agence onusienne, dans un communiqué.

A quelques semaines de la célébration de la Journée mondiale de lutte contre la maladie, le 3 décembre 2021, la même source considère que le risque de "résurgence" est dû "non pas au manque de connaissances ou d'outils, mais aux inégalités structurelles entravant les solutions éprouvées au VIH".

Tout en déplorant que le monde ne soit pas "sur la bonne voie pour tenir son engagement commun de mettre fin au sida d'ici 2030", elle souligne "l'urgence de mettre fin aux inégalités économiques, sociales, culturelles et juridiques" pour y parvenir.

"Bien qu'il y ait une perception qu'une période de crise n'est pas le bon moment pour donner la priorité à la lutte contre les injustices sociales sous-jacentes, il est clair que sans cela, la crise ne peut pas être surmontée. La lutte contre les inégalités est une promesse mondiale de longue date, dont l'urgence n'a fait que croître", poursuit l'Onusida, rappelant l'engagement, en 2015, de " tous les pays à réduire les inégalités", au niveau interne et entre les Etats, et ce, dans le cadre des Objectifs de développement durable (ODD).

Un engagement réaffirmé, est-ajouté, dans le cadre de la Stratégie mondiale de lutte contre le sida 2021-2026 et de la Déclaration politique sur le sida, adoptée lors de la Réunion de Haut niveau des Nations Unies sur le sida en 2021.

" En plus d'être essentielle pour mettre fin au sida, la lutte contre les inégalités fera progresser les droits humains des populations clés et des personnes vivant avec le VIH, rendra les sociétés mieux préparées à vaincre la COVID-19 et d'autres pandémies, soutiendra la reprise économique et la stabilité et, enfin, sauvera des millions de vies et profitera à la société dans son ensemble", explique encore l'Agence onusienne.

Pour atteindre cet objectif, cette dernière préconise "un changement transformateur", les politiques, y compris économiques et sociales, devant "protéger les droits de chacun et prêter attention aux besoins des communautés défavorisées et marginalisées".

"Les politiques visant à lutter contre les inégalités peuvent être mises en œuvre, mais nécessitent que les dirigeants fassent preuve d'audace. Les gouvernements doivent, à présent, passer de l'engagement à l'action, promouvoir une croissance sociale et économique inclusive et éliminer les lois, politiques et pratiques discriminatoires afin de garantir l'égalité des chances", insiste l'Onusida.

Et de conclure en alertant les Etats du monde sur le fait que "les inégalités nous affectent tous, peu importe qui nous sommes ou d'où nous venons".