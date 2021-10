Le Groupe Algérie Télécom a annoncé jeudi la mise en vente d'une nouvelle gamme d'offres internet haut et très haut débit à des prix "attractifs et exceptionnels", a-t-on appris auprès d'AT, qui a réitéré son engagement à rendre le haut et le très débit "accessibles à l’ensemble des foyers en Algérie."

En primeur, Algérie-Télécom a annoncé à ses fidèles clients Idoom Adsl et Iddom Fibre qu’à compter du 6 octobre 2021, une "nouvelle tarification est en vigueur avec la mise en vente de deux nouvelles offres avec un débit jusqu’à 15 Mbps à 1 999 DA et un débit atteignant les 50 Mbps à 3 599 DA seulement", précise la même source.

Pour ce qui est du débit jusqu’à 10 Mbps, il sera au prix de 1 600 DA, sachant que les 2,1 millions d'abonnés ayant un débit de 4 Mbps seront basculés automatiquement à 10 Mbps au même tarif de 1600 DA, ajoute Algérie-Telecom, relevant également que "le débit jusqu’à 20 Mbps sera au prix exceptionnel de 2 599 DA, ce qui implique 400.000 foyers qui ont vu leur débit de 10 Mbps doubler au même tarif".