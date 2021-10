Le retour en service, jeudi, du Métro d'Alger a constitué un grand soulagement pour les Algérois qui se sont réjouis de cette reprise du trafic après un arrêt d'un an et demi en raison de la pandémie du coronavirus.

Lors d'une tournée effectuée par l'APS à travers les gares du Métro d'Alger, un énorme soulagement a été observé chez les citoyens suite à la reprise de l'activité de ce moyen de transport vital qui leur permet de gagner du temps et diminuer le stress et le casse-tête du stationnement de leurs véhicules.

A la gare d'El Harrach, Mme Selma, mère quadragénaire en compagnie de ses enfants en route à l'école d'Hussein Dey, s'est dite heureuse de voir les citoyens emprunter le Métro d'Alger au regard de l'importance qu'il représente dans leur vie quotidienne et qui leur facilite les déplacements entre les communes de la capitale.

Rencontré par l'APS à la gare du Jardin d'essai, Nadjim a indiqué qu'avec le retour du trafic du Métro, il peut dorénavant profiter du temps matinal pour pratiquer son activité sportive avant de se rendre à son lieu de travail.

Les citoyens de la capitale, toute catégorie confondue, préfèrent, même véhiculés, utiliser le métro pour se rendre à leurs lieux de travail.

Abordés par l'APS, plusieurs d'entre eux ont exprimé leur joie à l'occasion de la réouverture de ce moyen de transport indispensable, faisant part de leur souhait de doter certaines gares d'ascenseurs et d'accès aux personnes aux besoins spécifiques et aux malades et de réparer les escaliers mécaniques notamment à la gare d'El Harrach.

Il a été relevé le déplacement de plusieurs responsable de l'Eentreprise du métro d'Alger (EMA) à bord des wagons, en vue de contrôler le déroulement de l'opération de transport des voyageurs, aux côtés des équipes techniques qui surveillent, règlent les équipements, contrôlent la durée de déplacement entre les stations, la durée d'arrêt, ainsi l'affectation des agents à leurs lieux déterminés, tout en s'assurant que les clients détiennent des cartes de passagers ou des cartes d'abonnement.

De plus, des équipes techniques supervisent le contrôle du respect des mesures sanitaires préventives de la Covid-19, en termes de respect de la distanciation sur les chaises, le port des bavettes, la désinfection des mains avec le gel désinfectant, en sus de la supervision par les agents se trouvant dans les stations, de la stérilisation des surfaces fortement utilisées, des machines, des équipements, des chaises, des entrées et des portes.

Il a été relevé également une forte présence des éléments de la police qui assurent le contrôle et la sécurité sur toute la ligne de circulation du métro.

Insistant sur la rigueur dans l'application du protocole sanitaire, l'EMA a adopté le slogan "Préservez votre santé, protégez vos familles", en vue d'inciter plus les clients au respect des conditions sanitaires, parallèlement à plusieurs instructions jointes les incitant au respect de la distance de sécurité dans les fils d'attente au niveau des guichets de vente et des distributeurs automatiques, de l'obligation du port des bavettes, tout en laissant la priorité aux voyageurs descendant des wagons, avec interdiction de monter vers des wagons complets.