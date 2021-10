L'Agence nationale de promotion du commerce extérieur (ALGEX), a appelé les opérateurs économiques désirant participer à la 35e édition de la manifestation économique internationale "Assihar Tamanrasset 2021" à s'inscrire sur son site électronique, a indiqué un communiqué d'Algex.

"Dans le cadre de la mise en œuvre du programme des manifestations économique au titre de l'exercice 2021, le ministère du Commerce et de la Promotion des exportations, organise, en collaboration avec la wilaya de Tamanrasset, la 35e édition de la foire internationale "Assihar Tamanrasset 2021" du 26 décembre 2021 au 08 janvier 2022 à la wilaya de Tamnrasset", a précisé l'Agence.

Compte tenu de "l'importance" de cet évènement pour l'Algérie et les pays africains voisins et dans le cadre des efforts déployés pour le renforcement de la position économique du pays en vue de promouvoir le produit algérien dans le marché africain et d'ériger la ville de Tamanrasset en pôle commercial d'excellence, Algex invite les opérateurs économiques désirant prendre part à ce rendez-vous à remplir le formulaire de demande de participation via son site électronique, a ajouté la même source.