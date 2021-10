Le ministère de l’Agriculture et du développement rural a lancé, jeudi, une opération de déstockage de la pomme de terre pour stabiliser l’approvisionnement du marché, a-t-il indiqué dans un communiqué.

"Le ministère de l’Agriculture et du développement rural, à travers l’Office national interprofessionnel des Légumes et Viandes (ONILEV), a procédé jeudi 7 octobre au déstockage de la pomme de terre stockée dans le cadre du Système de régulation des produits agricoles de large consommation, et ce, dans le cadre de la régulation du marché pendant la période de soudure", a précisé la même source.

La première opération s’est effectuée au niveau de la wilaya de Mila et se poursuivra au fur et à mesure pour toucher d’autres wilayas afin d’alimenter les marchés de gros, affirme le ministère.

Il a, par ailleurs, rappelé que le déstockage des produits agricoles de large consommation comme la pomme de terre, l’ail, l’oignon, "obéit à des conditions techniques".

Outre la préservation des revenus des producteurs, ce système a pour objectif de stabiliser l’approvisionnement du marché de ces produits, a-t-il assuré.

Concernant la pomme de terre, explique le ministère, l’opération de déstockage est effectuée pendant la période allant de mi-octobre à mi novembre (période de soudure) lorsque la récolte de la pomme de terre fraiche commence à diminuer sur les parcelles, afin d’assurer l’approvisionnement régulier du marché.

L’entrée sur le marché de la pomme de terre d’arrière saison débutera fin novembre et se poursuivra jusqu’au moi d’avril, souligne la même source.