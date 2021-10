Algérie Poste (AP) a annoncé, jeudi à Alger, le lancement de deux plateformes numériques dédiées à la vente en ligne de livres et d'ouvrages en partenariat avec l'Agence nationale d'édition et de publicité (ANEP) et la vente via le web de timbres postaux.

"Nous avons lancé, à l'occasion de la Journée mondiale de la poste, un service de vente en ligne de livres et ouvrages en collaboration avec l’ANEP", a indiqué la directrice générale d’Algérie Poste, Baya Hanoufi, à l'occasion de la cérémonie de célébration de cette journée.

Un accord de partenariat a été signé, lors de cette cérémonie, par les directrices générales d'AP, Mme Hanoufi, et de l’ANEP, Mme Siham Derardja, sous le haut patronage du ministre de la Poste et des Télécommunications, Karim Bibi Triki, qui a expliqué, à la presse, que cette plateforme électronique "permet à nos concitoyens, à travers le pays, d'acquérir des livres et des ouvrages qu'ils peuvent lire et éventuellement commander et payer via la carte électronique Edahabia, puis les récupérer à partir du bureau de poste le plus proche de leur lieu de résidence".

"Au delà des services fournis par cette plateforme, nous avons voulu montrer les capacités techniques d'Algérie Poste à réaliser une plateforme du e-commerce en utilisant la carte Edahabia et le réseau postal et sa proximité par rapport aux citoyens", a ajouté le ministre.

La seconde plateforme, en l'occurrence la vente en ligne de timbres postaux, est destinée aux passionnés de la philatélie qui peuvent acquérir et choisir un certain nombre de timbre postaux, a souligné M. Triki, rendant hommage aux postiers qui ont réussi "à assurer la continuité du service public durant la pandémie".

Concernant le paiement électronique, le ministre a révélé qu'Algérie Poste a enregistré plus de 10 millions d'opérations depuis le début de l'année 2021, ce qui représente environ 4 fois plus d'opérations par rapport à la même période de l'année 2020, qui elle même avait connu une augmentation sensible du nombre d'opérations de paiement électronique comparativement à l'année 2019.