Le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale, Abderrahmane Lahfaya a présenté jeudi à Alicante (Espagne), lors de la réunion du Dialogue 5+5 des ministres du Travail et de la Formation professionnelle des pays de la Méditerranée occidentale, les mesures exceptionnelles initiées par l'Algérie pour la prise en charge des citoyens et des travailleurs, notamment dans le cadre de la pandémie de Coronavirus (Covid-19), a indiqué un communiqué du ministère.

Dans une allocution prononcée lors des travaux de la première séance consacrée au thème "Ripostes socioprofessionnelles au Covid-19: défis et opportunités", le ministre a affirmé que "l'Algérie a pris, depuis l'enregistrement des premiers cas d'infection au coronavirus, un nombre de mesures et de dispositifs exceptionnels dans le but de prendre en charge les citoyens et les travailleurs, en s'adaptant à la situation sanitaire exceptionnelle, sans toucher aux acquis sociaux des travailleurs".

Parmi les principales mesures prises, il y a lieu de citer "la sortie de pas moins de 50 % des travailleurs en congé payé exceptionnel, en donnant la priorité aux femmes enceintes et à celles ayant des enfants en bas âge ainsi qu'aux personnes atteintes de maladies chroniques", a expliqué le ministre, soulignant que "les pouvoirs publics ont consacré des aides financières pour préserver le pouvoir d'achat et atténuer les effets de la pandémie sur les catégories vulnérables, en particulier les travailleurs journaliers à faible revenu et les familles nécessiteuses, tout en maintenant les prestations de sécurité sociale, l'assurance-maladie et l'indemnistation des risques".

M.Lahfaya a rappelé "les mesures parafiscales décidées par l'Etat pour préserver les activités des entreprises économiques et les postes d'emploi, telles que le report du paiement des cotisations, le rééchelonnement des dettes contractées par les débiteurs, et la suspension puis l'annulation les pénalités résultant du retard de paiement des cotisations de la sécurité sociale", ajoute le même communiqué.

Dans le même contexte, le ministre a dévoilé les "nouveaux mécanismes" mis en place par le gouvernement pour faire face aux impacts économiques de la pandémie afin renforcer l'efficacité et la performance de l'économie nationale et favoriser l'intégration de la société dans l'économie du savoir, notamment dans les secteurs économiques prioritaires.

Au terme de son allocution, M. Lahfaya a exprimé "la disponibilité de l'Algérie à adhérer à toute entreprise à même de permettre l'échange d'expertises, des bonnes pratiques et d'expériences réussies pour faire face aux répercussions de la pandémie aux volets socioprofessionnels".