Le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Ramtane Lamamra, a qualifié jeudi les propos du président français Emmanuel Macron sur l'Algérie de "grave erreur", affirmant que l'Algérie rejette toute ingérence dans ses affaires internes.

"Nous avons répondu (aux propos de Macron NDLR ) comme nous devrions répondre très fortement et très fermement", a déclaré le chef de la diplomatie algérienne à l'agence de presse turque "Anadolu" en marge de la troisième réunion Afrique-Italie.

Il s'agit, d'une question qui concerne le peuple algérien, seul qualifié à s'élever contre ces propos hostiles et "défendre collectivement notre indépendance et notre souveraineté face à ce que nous considérons comme une grave erreur de la part des autorités française", précise le ministre.

" Nous faisons comprendre à tous les partenaires et en particulier la France que l'Algérie ne peut pas compromettre sa dignité pour la coopération et l'Algérie ne peut accepter aucune interférence dans ses affaires internes", souligne M. Lamamra, reconnaissant que l'Histoire de l'Algérie avec la France est " complexe et difficile".

Le ministre estime , par ailleurs, que "quelle que soit la crise que traverse les relations algéro-françaises, elle n'aura pas d'impact sur les relations de l'Algérie avec des pays frères comme la Turquie".