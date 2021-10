Le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Ramtane Lamamra a rencontre, jeudi, des membres de la communauté nationale établie en Italie et pris connaissance de leur forte volonté de contribuer, de manière effective, à travers des structures et des mécanismes organisés, au processus de développement national.

"Dans un climat très positif, j'ai écouté des membres de la communauté nationale établie en Italie, et pris connaissance de leur forte volonté de contribuer, de manière effective, à travers des structures et des mécanismes organisés, au processus de développement national", a écrit M. Lamamra sur son compte Twitter.

"A mon tour, j'ai mis en avant l'orientation stratégique du président de la République et que nous nous employons à concrétiser, à travers une approche participative dans la franchise totale et la confiance mutuelle".