Le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Ramtane Lamamra a rencontré l'ancien Premier ministre italien, Romano Prodi, avant l'ouverture des travaux de la 3eme réunion ministérielle "Afrique-Italie" à Rome, avec lequel il a échangé les vues sur les principaux dossiers politiques et sécuritaires à l'échelle internationale, a indiqué jeudi un communiqué du ministère des Affaires étrangères.

Lors de cette rencontre, M. Lamamra a passé en revue avec M. Prodi, qui était président de la commission de l'Union européenne (UE), les derniers développements des relations internationales y compris les défis qui se posent à la Méditerranée, a précisé le communiqué des AE.

Les deux parties ont évoqué également les voies et moyens de renforcer les échanges et rapprocher les peuples des deux rives de la Méditerranée, outre les perspectives de mettre fin aux crises à travers le dialogue et les canaux diplomatiques dans le cadre de la légalité internationale, a ajouté la même source.